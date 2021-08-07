В Свердловской области пропала 16-летняя девушка

В Сухом Логе пропала девушка-подросток/Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

Волонтеры разыскивают 16-летнюю Наталью Лешукову. Девушка пропала 21 июля 2021 года в Сухом Логе.

- На момент пропажи была одета в черную спортивную куртку, черные джинсы и светло-голубые кроссовки, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: худощавое

Цвет глаз: карий

Цвет волос: темно-русые

Особые приметы: шрам под нижней губой.

Если вы знаете, где может находиться Наталья Лешукова, сообщите по телефону 8 800 700 54 52 или в экстренную службу 112.