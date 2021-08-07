В Екатеринбурге горожане смогут бесплатно посетить творческие мастер-классы

В Екатеринбурге Центр культуры «Урал» организует марафон для творческих горожан. Жители столицы Урала смогут бесплатно поучаствовать в танцевальных тренировках на свежем воздухе, принять участие театральных в мастер-классах и пройти художественные тренинги и тренинги по самоорганизации.

Среди участников – ведущие творческие студии города: Народный ансамбль «Радость»,изостудия «Артмир», танцевально-спортивный клуб «Реверанс», «Эстрадный балет «Апельсин»», танцевально-спортивный клуб «Реверанс» и многие другие.

Марафон пройдет с 16 по 31 августа на Площади Соловьева. Не смотря на то, что в любом из мастер-классов участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.