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Общество6 августа 2021 23:41

Екатеринбургская таможня арестовала имущество компании, занимающейся произодством медтехники

Предприятие задолжало более миллиона рублей
Алена ЗАХАРОВА
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Компания производит медицинское оборудование

Компания производит медицинское оборудование

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге таможня наложила арест с санкции Свердловской транспортной прокуратуры наложила на имущество компании ООО «Тритон-Электроникс». Арестован автомобиль, который принадлежит организации. Компания задолжала более 1,1 миллион рублей по таможенным платежам.

- Задолженность образовалась у общества с ограниченной ответственностью «Тритон-Электроникс» в связи с заявлением таможенным органам недостоверных сведений о классификационном коде товаров, - об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

ООО «Тритон-Электроникс» одно из ведущих предприятий по производству медицинского оборудования. Эта компания планировала начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких в центре Екатеринбурга, в офисном здании на Бажова, 33. Но местные жители высказались против.