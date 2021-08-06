Екатеринбургская таможня арестовала имущество компании, занимающейся произодством медтехники

Компания производит медицинское оборудование Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге таможня наложила арест с санкции Свердловской транспортной прокуратуры наложила на имущество компании ООО «Тритон-Электроникс». Арестован автомобиль, который принадлежит организации. Компания задолжала более 1,1 миллион рублей по таможенным платежам.

- Задолженность образовалась у общества с ограниченной ответственностью «Тритон-Электроникс» в связи с заявлением таможенным органам недостоверных сведений о классификационном коде товаров, - об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

ООО «Тритон-Электроникс» одно из ведущих предприятий по производству медицинского оборудования. Эта компания планировала начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких в центре Екатеринбурга, в офисном здании на Бажова, 33. Но местные жители высказались против.