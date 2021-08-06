В Екатеринбурге водитель сбил ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет

Водитель решил проскочить на красный свет/ Фото:отделение пропаганды ГИБДД

В Екатеринбурге, 6 августа, водитель автомобиля «Шкода Октавия» на перекрестке улиц Сыромолотова и Сиреневый бульвар решил проскочить на красный свет. В результате он сбил 8-ми летнего мальчика, который в этот момент переходил дорогу по правилам. Мальчик с переломом ноги доставлен в больницу.

Оказалось, что автомобилем управлял 20-летний мужчина с водительским стажем всего пять месяцев. Сотрудникам ГИБДД он рассказал, что ехал со скоростью 50 км/час.

- Подъезжая к регулируемому перекрестку водитель увидел, что на светофоре горит желтый сигнал и чтоб не применять экстренное торможение решил проехать перекресток, но неожиданно с правой стороны на дорогу вышел ребенок, он вывернул руль влево, но наезда избежать не удалось – сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.

Автоинспекторы провели медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Водитель оказался трезв. Сейчас по факту ДТП проводится дознание