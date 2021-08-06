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Общество6 августа 2021 22:19

В Екатеринбурге Николай Коляда презентует сборник рассказо

Их со сцены прочитают ведущие актеры театра
Алена ЗАХАРОВА
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В Екатеринбурге известный уральский режиссер и драматург Николай Коляда презентует новую книгу под названием «Бери да помни».

Книга, тиражом в тысячу экземпляров, вышла еще 30 апреля, но официальная презентация состоится 15 августа. Она пройдет в малахитовом зале «Коляда-Театра». Со сцены рассказы Коляды прочитают актеры театра Олег Ягодин, Василина Маковцева, Тамара Зимина, Сергей Федоров и Антон Макушин.

После мероприятия будет организована автограф-сессия. На ней подпишут книги и ответят на все вопросы гостей сам Николай Коляда и художница, Екатерина Калужникова, иллюстрации которой будут в сборнике рассказов.