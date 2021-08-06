В Екатеринбурге покажут советские фильмы на экране кинотеатра

В Екатеринбурге будут показывать классику советского кинематографа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге честь Дня российского кино пройдет фестиваль, в рамках которого будут показывать классику советского кинематографа. Жители столицы Урала на большом экране смогут увидеть культовые отечественные фильмы - «Любовь и голуби» (12+), «Огонь, вода и медные трубы» (6+) «Курьер» (16+) и мультфильм «Остров сокровищ» (6+). Мероприятие пройдет на площадке кинотеатра «Кинодом» 27 августа. Гостям фестиваля будет предоставлена двадцатипроцентная скидка на покупку билетов.

Специально для мероприятия кинотеатр украсят в соответствующем стиле – поставят советскую мебель и предметы интерьера. Организаторы позаимствуют их у «Музея советского быта». На фудкорте обещают «классическую еду из советских буфетов». В рамках мероприятия пройдет выставка ретро-автомобилей.

- Мы решили сделать большое мероприятие, чтобы популяризировать советскую культуру среди молодых людей. Показать, что смотрели наши родители в молодости, когда им было столько же, сколько нам сейчас, то есть 20-30 лет, – рассказал организатор мероприятия Иван Мухин.

Инициативу поддержал известный режиссер Карен Шахназаров и генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм». Он предоставил организаторам фестиваля права на показы картин в Екатеринбурге на безвозмездной основе.