В Свердловской области разоблачили шесть подпольных кредитных компаний

«Черные кредиторы» часто выдают себя за микрофинансовые организации. Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2021 года Банк России разоблачили в регионах Уральского федерального округа 24 нелегальных кредитные компании. Они выдавали займы без лицензии на этот вид деятельности.

В Свердловской области выявили шесть нелегальных фирм. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России. Всего на данный момент в перечне «черных» кредиторов УрФО занесены 70 организаций, из которых 20 были выявлены в Свердловской области.

«Черные кредиторы» часто выдают себя за микрофинансовые организации. Они открывают офисы на тот же месте, где ранее была легальная организация, которая прекратила свое существование. Нередко под тем же названием. Также, чтобы обмануть потребителей, нелегальные кредиторы могут размещать на своих сайтах сканы лицензий законных участников рынка.

Пресс-служба Уральского ГУ Банка России обращает внимание не то, что в июне 2021 года ужесточили ответственность за нелегальное кредитование, вплоть до уголовной ответственности.