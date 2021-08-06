Росавиация разрешила «Уральским авиалиниям» полеты в Египет

Росавиация выдала разрешение на полеты в Египет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпании «Уральские авиалинии» разрешили летать в Египет. Росавиация выдала разрешение на полеты перевозчику из Екатеринбурга. В список также вошли «Аэрофлот», S7, «Победа», Azur Air, Nordwind, «Смартавиа», Royal Flight, «Нордстар». Они будут летать из Москвы и регионов РФ на курорты Египта - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

На Красное море первые самолеты вылетят после того, как частоту полетов рейсов установит федеральный оперштаб. Сейчас туроператоры готовятся к возобновлению чартерного сообщения.

Ранее, 8 июля, было объявлено об отмене запрета на организацию прямых рейсов на курорты Египта из городов России, который действовал шесть лет.