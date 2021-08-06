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Общество6 августа 2021 20:19

Бастрыкин поставил на контроль дело о екатеринбурженке, спрыгнувшей с балкона с ребенком в руках

Теперь женщину подозревают в покушении на убийство
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В настоящее время следователи допрашивают свидетелей

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль дело о жительнице Екатеринбурга, которая выпрыгнула с балкона с двухлетним малышом в руках. Теперь женщину подозревают в покушении на убийство.

- Затребован доклад от руководителя следственного управления по Свердловской области о промежуточных результатах расследования. Александр Бастрыкин дал указание в рамках уголовного дела установить причины и условия, которые привели к совершению преступления в отношении ребенка, - сообщили в СУ СК России.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз. В отношении подозреваемой, которая находится в больнице с тяжелыми травмами, планируется провести в том числе судебную психиатрическую экспертизу.