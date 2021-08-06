Свердловский роспотребнадзор накажет компанию, организовавшую тур с отравившимися детьми в Санкт-Петербурге

Перед выездом дети обедали в ресторане гостиницы. Фото: google.ru/maps

Роспотребнадзор Свердловской области собирается наказать компанию «Вольный ветер», которая организовала тур детей из Екатеринбурга, отравившихся пирожными в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что во время поездки права потребителей были нарушены. В частности, компания не уведомила Роспотребнадзор о выезде детей железнодорожным транспортом, у участников поездки не было медицинских справок об отсутствии контакта с инфекционными больными.

- За выявленные нарушения к обществу с ограниченной ответственностью будут применены меры административного воздействия. Также пострадавшие имеют право обратиться к компании за возмещением ущерба, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, в последний день пребывания в Санкт-Петербурге группа обедала в ресторане отеля «Ладога». Там школьники, среди прочего, ели пирожные. Часть детей была снята с поезда во время пути следования. Некоторые из них отправили в инфекционные отделения больниц.