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Происшествия6 августа 2021 19:09

В Кировграде местный житель напал на полицейского

32-летний мужчина ударил участкового
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за совершение этого преступления

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за совершение этого преступления

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде 32-летнего местного жителя подозревают в нападении на полицейского. Уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» расследует местный следственный комитет. По предварительным данным, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за совершение этого преступления.

- Молодой человек был доставлен в отдел полиции для разбирательства по факту совершения хищения денежных средств. В ходе проведения проверочных мероприятий участковым уполномоченным полиции, подозреваемый применил насилие в отношении представителя власти, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Известно, что в настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, а молодой человек ждет суда.