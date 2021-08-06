В Кировграде местный житель напал на полицейского

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за совершение этого преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде 32-летнего местного жителя подозревают в нападении на полицейского. Уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» расследует местный следственный комитет. По предварительным данным, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за совершение этого преступления.

- Молодой человек был доставлен в отдел полиции для разбирательства по факту совершения хищения денежных средств. В ходе проведения проверочных мероприятий участковым уполномоченным полиции, подозреваемый применил насилие в отношении представителя власти, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Известно, что в настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, а молодой человек ждет суда.