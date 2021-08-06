На пиар Гордумы Екатеринбурга потратят 5,5 миллиона рублей

Перед публикацией материалы нужно согласовать с заказчиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга выделит из бюджета 5,5 миллионов рублей на на освещение работы Гордумы в СМИ.Такая информация размещена портале госзакупок.

Исходя из технического задания, победитель аукциона сможет освещать события и размещать новости в четырех изданиях. Одно изданий должно быть о Екатеринбурге, с посещаемостью не менее 50 тысяч просмотров в сутки. Второе об Уральском федеральном округе с охватом 4 тысяч просмотров в сутки. Еще два издания о событиях в России, со средним показателем просмотров за три месяца у каждого — не менее 100 000 в сути. Перед публикацией материалы нужно согласовать с заказчиком. Новости должны находиться на главной странице сайтов пять часов.

В четырех изданиях подготовка и размещение одной новости составляет -120-130 тысяч рублей. За расширенную новость заплатят -230 тысяч рублей. Фоторепортаж стоит 230-240 тысяч рублей. Контракт рассчитан на срок до 25 декабря 2021 года.