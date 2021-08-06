В Екатеринбурге к универсиаде построят Александровский бульвар и реконструируют улицу Новокольцовскую

Постановление подписал глава уральской столицы Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в рамках подготовки к всемирной универсиаде 2023 года появится Александровский бульвар, также проведут реконструкцию Новокольцовской улицы, которая проходит от Сибирского тракта до будущего бульвара. Постановление подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.

- На строительство Александровского бульвара от улицы Центральной до до автодороги «Екатеринбург – Кольцово» планируется выделить 701 миллион рублей, при этом в 2021 году на эти цели потратят порядка 235 миллионов. Средства поступят областного и муниципального бюджетов, - говорится в постановлении.

Кстати, транспортные магистрали в сторону Новокольцовской расширят с двух полос до четырех. При этом реконструкция закончится только через год после проведения универсиады, планируется, что работы завершат к концу 2024 года. На эти цели потратят 631 миллион рублей.