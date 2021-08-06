В Нижнем Тагиле закроют движение на двух улицах из-за ремонта теплотрассы

Постановление подписал глава города Владислав Пинаев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из-за аварийного ремонта теплотрассы перекроют две улицы. Работы пройдут на улице Бажова и Патона. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Известно, что участок на улице Бажова от Ильича до патона будет закрыт с с 11 по 30 августа, а улица Патона от Школьного проезда до Бажова – с 1 по 30 сентября.

- МУП «Горэнерго-НТ» необходимо установить соответствующие дорожные знаки. Копия схемы организации дорожного движения будет отправлена в ГИБДД, - говорится в постановлении.

Напомним, в Екатеринбурге с 28 августа автомобилисты не смогут проехать по Красноуральской от Крауля до Ключевской. На этом участке будут идти работы по ремонту тепломагистрали. Планируется, что движение после ремонта откроют для транспорта 10 октября.