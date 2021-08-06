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Общество6 августа 2021 17:41

Губернатор Свердловской области пообещал наладить сотовую связь на дорогах региона

В ближайшее время на трассах появятся 90 вышек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Губернатор отметил, что сам часто испытывал неудобства из-за плохой связи

Губернатор отметил, что сам часто испытывал неудобства из-за плохой связи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области пообещал, что в ближайшее время на трассах региона появятся 90 вышек сотовой связи. С таким вопросом к Евгению Куйвашему обратился местный житель и пожаловался, что на дороге между Екатеринбургом и Нижним Тагилом нет связи.

- Подвижки в этом направлении есть. Предполагается, что на трассах появятся объекты инфраструктуры связи, поэтому я рассчитываю, что в обозримом будущем удастся улучшить ситуацию на региональных дорогах, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Губернатор отметил, что сам часто сталкивается с похожими проблемами и испытывал неудобства из-за плохой связи. При этом глава региона напомнил, что единый номер вызова экстренных служб «112» доступен даже тогда, когда на отдельных участках «ловит» только один сотовый оператор.