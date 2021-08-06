Уралец засудил «Свердловскавтодор» за выбоину на трассе

Автомобиль пострадавшего получил серьезные повреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уралец сумел отсудить у «Свердловскавтодора» 75 тысяч рублей за яму на дороге, из-за которой он попал в аварию. ДТП произошло в августе прошлого. Мужчина ехал на своем Mercedes-Benz S350 и, не рассчитав скорость движения, влетел в выбоину на проезжей части.

Экспертиза установила, что яма была почти полтора метра в длину и 12 сантиметров глубиной. Автомобиль пострадавшего получил серьезные повреждения, стоимость восстановления составила 152.2 тысячи рублей, еще по десять тысяч ушло на эвакуацию и оплату услуги оценщика.

- Мужчина подал иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга к ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Истец просил суд взыскать стоимость восстановительного ремонта, расходы на оценку и на эвакуацию автомобиля, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Во время рассмотрения жалобы суд пришел к выводу, что виновны обе стороны: и водитель, и «Свердловскавтодора». Установлено процентное соотношение вины 50х50, поэтому в пользу пострадавшего ущерб в размере 75 450 рублей и расходы по оплате госпошлины 2 034 рублей.