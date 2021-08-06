Набережную в Нижнем Тагиле пообещали благоустроить к 1 ноября 2021

Сейчас идет активная фаза строительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупномасштабная стройка новой набережной стартовала в Нижнем Тагиле в январе 2021 года. Завершить благоустройство планируется к 1 ноября этого же года. Набережная площадью более 60 000 кв. метров располагается на участке рядом с дворцом детского и юношеского творчества и акваторией Тагильского пруда. На ее строительство необходимо 511 миллионов рублей.

"Тагильскую лагуну - 2" сдадут осенью Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Стоимость объекта 511 миллионов рублей, в настоящий момент потрачено более 300 миллионов, - уточняет директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. - Сейчас мы занялись верхней частью набережной. Мы практически закончили строительство террасы. Установлены гранитные клумбы, начали устанавливать освещение. В верхней части набережной готовы для благоустройства площадки для баскетбола, для запуска моделей ракет, скейт-парк и игровая площадка. Позже планируется приступить к строительству картодрома и площадки по изучению правил дорожного движения для детей. Сейчас начинаем завозить новые архитектурные формы и оборудование. Установлена канализация, система подачи воды. Сделаны две парковки.

Набережную проинспектировали губернатор и мэр Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате должна получиться красивая, современная набережная с зонами для прогулок и отдыха, с игровыми площадками, картингом длинной в 300 м, а также зонами для занятий в кружках дворца детского и юношеского творчества. Например, на набережной установят бассейн для запуска моделей судов. А также площадку для запуска радиоуправляемых моделей ракет и самолетов.

В результате должна получиться красивая, современная набережная с зонами для прогулок и отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ