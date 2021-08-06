Мэр Екатеринбурга отдал сэкономленные на Дне города миллионы на создание центра культуры на Уралмаше

Алексей Орлов напомнил, что из-за пандемии празднование Дня города пройдет в онлайн-формате
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов направил сэкономленные на праздновании Дня города 25 миллионов рублей на создание центра культуры на Уралмаше. Об этом глава города сообщил на своей странице в Instagram.
- Сэкономленныве средства пойдут на ремонт здания бывшего кинотеатра «Знамя». Там разместится центр культуры «Орджоникидзевский», - заявил Орлов.
Мэр отметил, что в центре появятся кружки и секции для детей.
Орлов напомнил, что из-за пандемии коронавируса празднование Дня города в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате 14 августа. Такие традиционные мероприятия, такие как городская свадьба, возложение цветов к памятнику Татищева и де Геннина, поздравления от всех семи районов уральской столицы, выбор новой мисс Екатеринбург пройдут в режиме видеотрансляции. Также в этот раз власти отказались от приглашения звезд и салюта.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка