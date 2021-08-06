Мэр Екатеринбурга отдал сэкономленные на Дне города миллионы на создание центра культуры на Уралмаше

Алексей Орлов напомнил, что из-за пандемии празднование Дня города пройдет в онлайн-формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов направил сэкономленные на праздновании Дня города 25 миллионов рублей на создание центра культуры на Уралмаше. Об этом глава города сообщил на своей странице в Instagram.

- Сэкономленныве средства пойдут на ремонт здания бывшего кинотеатра «Знамя». Там разместится центр культуры «Орджоникидзевский», - заявил Орлов.

Мэр отметил, что в центре появятся кружки и секции для детей.

Орлов напомнил, что из-за пандемии коронавируса празднование Дня города в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате 14 августа. Такие традиционные мероприятия, такие как городская свадьба, возложение цветов к памятнику Татищева и де Геннина, поздравления от всех семи районов уральской столицы, выбор новой мисс Екатеринбург пройдут в режиме видеотрансляции. Также в этот раз власти отказались от приглашения звезд и салюта.

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