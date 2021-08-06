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Общество6 августа 2021 16:40

Глава Свердловской области запретил передавать отделения кардиологии под госпитали для больных COVID-19

По словам главы региона, во время пандемии другие болезни никуда не исчезали
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Заболевания сердца – это одна из главных причин смертности в России в целом.

Заболевания сердца – это одна из главных причин смертности в России в целом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил переводить отделения кардиологии в местных больницах под госпитали для зараженных COVID-19. По словам главы региона, во время пандемии другие болезни никуда не исчезали, при этом заболевания сердца – это одна из главных причин смертности в России в целом. - Если пациенту с коронавирусом нужна помощь кардиолога, его направят в специальное отделение больницы в Верхней Пышме, где будут лечить от обеих болезней, - заявил Евгений Куйвашев в своем Instagram. Накануне губернатор заявил, что общее число привившихся жителей Свердловской области уже приближается к миллиону человек, а 5 августа в Екатеринбург привезли очередную партию вакцины от коронавируса, которую в ближайшие дни распределят по медицинским учреждениям региона.