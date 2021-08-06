Лошадь, сбитую насмерть под Нижним Тагилом, украли цыгане в Висимо-Уткинске

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Лошадь, которую накануне легковушка сбила насмерть на трассе под Нижним Тагилом, украли цыгане из Висимо-Уткинска. По предварительным данным, из табуна пропали семь животных, после чего местные жители обратились в полицию. Об этом пишет издание ТагилСити.

- Их украли! Заявление написано в полицию! Сегодня 6 августа под «Монзино» в три часа ночи сбили одно коня по кличке «Парус» насмерть. Табун ведут в неизвестном направлении. Информации пока мало, поиски продолжаются, - рассказывает девушка по имени Анастасия.

В полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия. Напомним, на 133 километре трассы «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» поздней ночью, 6 августа произошло жуткое ДТП. Семья из пяти человек из одного из уральских поселков отправились на море, но не смогли выехать даже за пределы региона - по дороге они насмерть сбили лошадь, внезапно появившуюся на проезжей части.