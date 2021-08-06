В Екатеринбурге на выходные семь трамваев изменят маршрут

Трамвай №7 вовсе перестанет ходить на выходных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за ремонта водопровода с 7 по 8 августа изменится маршрут семь трамваев. Изменения коснутся движения через перекресток улиц Малышева и Мира. Об этом сообщает администрация города на своем сайте.

Объезжать ЖБИ будут трамваи:

№ 5: «Площадь Первой Пятилетки» —конечная станция «Шарташ»;

№ 8: «Машиностроителей»— конечная станция «Машиностроителей»;

№ 13: станций «7 ключей» —конечная станция «Шарташ»;

№ 15: «Вторчермет»— конечная станция «Вторчермет»;

№ 23: «Бебеля — конечная станция «Машиностроителей»;

№ 32: «Кушвинская»— конечная станция «Дворец Спорта».

Трамвай №7 вовсе перестанет ходить на выходных.

Ранее стало известно, что восемь трамваев изменят свой маршрут с 21 по 23 августа. Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта. В этот период времени будет закрыто движение трамваев № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26, 32.

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