Под Нижним Тагилом рейсовый автобус столкнулся с легковушкой

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Нижний Тагил"

На трассе под Нижним Тагилом рейсовый автобус, следующий по маршруту «Лесной – Екатеринбург» попал в аварию. Предварительно установлено, что машина общественного транспорта ехала примерно со скоростью 80 километров в час. В какой-то момент перед ним резко затормозила «ГАЗель», из-за чего водителю пришлось применить экстренное торможение. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Нижний Тагил».

- Мы держали дистанцию примерно 30 метров от неё, но, к сожалению, не успели затормозить. Пришлось выезжать на встречную полосу, где в нас влетел бобик. От столкновения машина перевернулась, - делится подробностями ДТП подписчик сообщества.

К счастью, в аварии обошлось без погибших и пострадавших. Через два часа на место происшествия прибыл другой автобус, который отвез пассажиров в изначальный пункт назначения.