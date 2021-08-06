Куйвашев поручил отремонтировать мост через реку в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев приехал в Нижний Тагил после сообщений с жалобами на проблемы в городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву реконструировать пешеходный мост через реку Малая Кушва на улице Менделеева. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Сооружения по документам как бы не существует, поэтому городские власти не берут на себя ни его обслуживание, ни ремонт, - говорится в сообщении.

О ситуации с мостом Куйвашеву рассказала местная жительница Татьяна Несолинихина. Она объяснила, что хрупким мостом пользуются, в том числе, дети.

Губернатор прошелся по мосту и поручил мэру Нижнего Тагила заняться проектной документацией и найти источник финансирования работ.

Ранее на своей странице в Instagram свердловский губернатор заявил, что ему в соцсетях приходит много сообщений с жалобами на проблемы в Нижнем Тагиле. Глава региона решил сам поехать в город, чтобы разобраться там с медицинскими проблемами и заехать на мост на улице Менделеева.

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