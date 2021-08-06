В Свердловской области у мужчины нашли килограмм взрывчатки

Обвиняемый был неоднократно судим за незаконный оборота оружия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Североуральске полиция нашла у мужчины килограмм взрывчатого вещества аммонита. Об этом сообщает городское ОМВД.
- Информация о том, что 49-летний мужчина хранит у себя взрывчатое вещество, стала известна из своих источников участковым уполномоченным полиции. Сведения при проверке подтвердились, - говорится в сообщении.
Следователи выяснили, что мужчина незаконно приобрел взрывчатку в 2002 году и хранил ее дома. Обвиняемый был неоднократно судим за незаконный оборота оружия.
В отношении североуральца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Материалы уже переданы в суд. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
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