В Екатеринбурге нашли самую дорогую «однушку»

Дом самый клубный дом самой дорогой "однушкой". Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге нашли самую дорогую однокомнатную квартиру. Ее стоимость превысила 13 миллионов рублей.

«Однушка» площадью 62,6 «квадрата» за 13,3 миллиона рублей располагается в доме 2019 года постройки в клубном доме «Ривьера» по улице Горького на набережной реки Исеть.

В квартире есть утепленная лоджия, а в самом доме есть ресторан, кофейня, клиника, винный магазин и детский сад. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску недвижимости ЦИАН.

На втором месте расположилась «однушка» за 12,9 миллиона рублей в ЖК «Макаровский», ее площадь составляет 54 «квадрата».