Дмитрий Патрушев приедет на Всероссийский день поля, который пройдет в Свердловской области

Под открытым небом появится масштабный выставочный комплекс с десятком образцов самой современной сельхозтехники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев приедет в Свердловскую область на Всероссийский день поля. Он примет участие в заседании, на котором обсудят стратегические задачи в растениеводстве и инструменты их реализации в 2021 году, а также вопросы научного обеспечения и технической модернизации отрасли.

Мероприятие пройдет с 12 по 14 августа в селе Кадниково. Здесь под открытым небом появится масштабный выставочный комплекс с десятком образцов самой современной сельхозтехники и передовыми технологиями растениеводства.

- Уже взошли все культуры на опытных делянках, которые занимают более 12 гектаров. Для испытания были отобраны более 500 образцов 25 сельскохозяйственных культур: пшеницы, ячменя, овса, рапса, гороха, кукурузы, картофеля, тритикале и других, в том числе сортов селекции Уральского научно-исследовательского института, - рассказали в департаменте информационной политики региона.

Отметим, что на мероприятии особое внимание будет уделено роли женщин в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий и обеспечение отрасли молодыми кадрами. Проблематику обсудят в отдельном блоке деловой программы.