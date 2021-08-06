В Свердловской области на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями будет выделено больше 1,7 миллиарда рублей

В регионе создается сеть специализированных центров для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями до 2024 года будет выделено больше 1,7 миллиарда рублей. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время визита в Межмуниципальный центр сердца и сосудов Нижнего Тагила.

Также глава региона заявил, что кардиологические отделения больниц области не будут перепрофилировать для оказания помощи пациентам с коронавирусом из-за высоких рисков, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

-Это - одна из наиболее частных причин смертности, и Свердловская область здесь, к сожалению, не исключение, - рассказал губернатор.

В департаменте информационной политики рассказали, что сейчас в регионе создается сеть специализированных центров для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью, которые позволят сохранять больше 2,5 тысяч жизней в год. На сегодня работают уже 13 таких центов, еще 8 планируется открыть.