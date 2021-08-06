Перевозки контейнеров на СвЖД с начала года выросли на 10,9%

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

В январе-июле 2021 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 259,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Во внутреннем сообщении отправлено 122,4 тыс. ДФЭ (+7,7%), в экспортном – 137 тыс. ДФЭ (+14%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,5% и составило 194 тыс. ДФЭ (перевезено 3,5 млн тонн грузов, +6,3%), в том числе:

- химикаты и сода – 93,7 тыс. ДФЭ (+10,3% к январю-июлю 2020 года);

- лесные грузы – 24,2 тыс. (рост в 1,3 раза);

- нефть и нефтепродукты – 17,6 тыс. (-25,8%);

- бумага – 17,4 тыс. (+9,5%);

- цветные металлы – 12,4 тыс. (+2,3%);

- черные металлы – 9,9 тыс. (-9%);

- огнеупоры – 4 тыс. (рост почти в 1,5 раза);

- метизы – 3 тыс. (-4,2%);

- строительные грузы – 3 тыс. (рост в 1,3 раза).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – июле 2021 года было перевезено 3 млн 695,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.