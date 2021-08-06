По набережной прошлись губернатор и мэр Тагила
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из федерального бюджета на благоустройство набережной в Нижнем Тагиле направят 373 миллиона рублей. Это стало возможным благодаря соглашению о предоставлении субсидии, которое заключено между Федеральным агентством по туризму и Правительством Свердловской области.
На набережную большую часть денег выделила Москва
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Выделенные средства пойдут на инженерные работы по укреплению берега набережной Тагильского пруда в рамках инвестиционного проекта по созданию в Свердловской области туристско-реакционного кластера «Гора Белая». Еще 138 миллионов рублей направлены из бюджетов города и области.
Строительство началось в феврале 2021 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Общая площадь возводимой набережной – 60 тысяч квадратных метров, ее начали строить в феврале 2021 года.