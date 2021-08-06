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Недвижимость6 августа 2021 13:23

На благоустройство набережной в Нижнем Тагиле направят 373 миллиона рублей

Площадь объекта – 60 тысяч квадратных метров
Татьяна САМОЙЛОВА
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По набережной прошлись губернатор и мэр Тагила

По набережной прошлись губернатор и мэр Тагила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из федерального бюджета на благоустройство набережной в Нижнем Тагиле направят 373 миллиона рублей. Это стало возможным благодаря соглашению о предоставлении субсидии, которое заключено между Федеральным агентством по туризму и Правительством Свердловской области.

На набережную большую часть денег выделила Москва

На набережную большую часть денег выделила Москва

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выделенные средства пойдут на инженерные работы по укреплению берега набережной Тагильского пруда в рамках инвестиционного проекта по созданию в Свердловской области туристско-реакционного кластера «Гора Белая». Еще 138 миллионов рублей направлены из бюджетов города и области.

Строительство началось в феврале 2021 года

Строительство началось в феврале 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общая площадь возводимой набережной – 60 тысяч квадратных метров, ее начали строить в феврале 2021 года.