По набережной прошлись губернатор и мэр Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из федерального бюджета на благоустройство набережной в Нижнем Тагиле направят 373 миллиона рублей. Это стало возможным благодаря соглашению о предоставлении субсидии, которое заключено между Федеральным агентством по туризму и Правительством Свердловской области.

На набережную большую часть денег выделила Москва Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выделенные средства пойдут на инженерные работы по укреплению берега набережной Тагильского пруда в рамках инвестиционного проекта по созданию в Свердловской области туристско-реакционного кластера «Гора Белая». Еще 138 миллионов рублей направлены из бюджетов города и области.

Строительство началось в феврале 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общая площадь возводимой набережной – 60 тысяч квадратных метров, ее начали строить в феврале 2021 года.