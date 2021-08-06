Прокуратура проверит информацию о массовой гибели рыбы в Салде

Прокуратура проводит проверку после гибели рыбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проверит информацию о массовой гибели рыбы в реке Салда Нижнесалдинского района. Специалисты дадут оценку соблюдения законодательства о сохранении водных биологических ресурсов и водного законодательства.

- Будут установлены предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность выше по течению реки Салда от места гибели рыбы, проанализирована информация предприятий о результатах проводимых лабораторных исследований качества сбрасываемых сточных вод, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Вместе с сотрудниками природоохранной прокуратуры проверку проведут специалисты Отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

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