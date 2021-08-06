Половина жителей Екатеринбурга собираются работать в отпуске

Более трети россиян не были в отпуске уже два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 49% опрошенных жителей собираются работать в отпуске. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

При этом, все 49% собираются оперативно отвечать на рабочие письма и сообщения. А 29% будут участвовать в решении служебных вопросов.

- 12% респондентов признались, что боятся «выпасть» из процесса, поэтому сознательно не отключаются от дел, а 10% намерены, наконец, закрыть задачи, до которых не доходили руки, - добавляют аналитики.

41% респондентов собираются не вспоминать о работе на отдыхе, а 10% пока не знают, удастся ли им это.

Также в исследовании говорится, что более трети россиян не были в отпуске уже два года. Еще треть жителей решили не отдыхать в 2021 году. Причиной стали закрытие большинства границ, загруженность и высокая цена российских курортов.

В основу исследования лег онлайн-опроса, который проводился с 1 по 5 августа во всех регионах страны. Всего в нем приняли участие 2 013 респондентов.

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