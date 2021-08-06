В выходные с 7 по 8 августа температура будет ниже, чем в последние дни на 8-9 °C Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС по Свердловской области второй раз продлило предупреждение о непогоде. По данным синоптиков 7 августа местами в регионе ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что нужно соблюдать меры безопасности. Они советуют отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

В свою очередь Уральский Гидрометцентр обещает похолодание. В выходные с 7 по 8 августа температура будет ниже, чем в последние дни на 8-9 °C.

- Вслед уходящему фронту на Урал поступает прохладный воздух с Европейской территории России. Возвращения жаркой погоды в ближайшие 5-6 дней ожидать не стоит, - говорится в сообщении.

Температура ночью 7, 8 и 9 августа составит +8 … +13 °C. Днем в субботу 7 августа воздух прогреется до +17 … +22 °C. В воскресенье столбик термометра покажет отметку +19 … +24 °C. А 9 августа температура достигнет +20 … +25 °C.

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