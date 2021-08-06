В Екатеринбурге за ночь выпало рекордное количество осадков

Такого мощного ливня, как минувшей ночью, в Екатеринбурге в этом году еще не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за минувшую ночь выпало рекордное количество осадков. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в Уральском Гидрометцентре, такого мощного ливня в городе в этом году еще не было.

- За 3 часа выпало 70 мм осадков, что немного превышает месячную августовскую норму, - рассказала главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

Также она отметила, что подобные ливни явление редкое, но не исключительное - больше осадков, чем сегодня выпадало в августе 1910 года и в июле 1950 года.

Сильные дожди минувшей ночью также прошли в Михайловске, Туринске, Алапаевске и Липовском. В Истоке, Кольцово и Верхнем Дуброво же осадки были умеренными.

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