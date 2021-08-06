Под Нижним Тагилом семья на Ford Focus насмерть сбила лошадь

Машина после столкновения с лошадью оказалась сильно разбита Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 133 километре трассы «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» поздней ночью, 6 августа произошло жуткое ДТП. Семья из пяти человек из одного из уральских поселков отправились на море, но не смогли выехать даже за пределы региона - по дороге они насмерть сбили лошадь, внезапно появившуюся на проезжей части.

- Около 3 часов ночи водитель автомобиля Ford Focus (мужчина 1985 года рождения), следуя по автодороге со стороны Серова в сторону Екатеринбурга допустил наезд на животное - лошадь, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В аварии пострадали два человека - женщина и девятилетний мальчик. 33-летней женщине с ушибленными ссадинами лица и левой кисти врачи назначили амбулаторное лечение. Ребенку досталось сильнее - с сотрясением головного мозга, закрытой черепно - мозговой травмой его госпитализировали в больницу.

Все находящиеся в автомобиле были пристегнуты, поэтому более серьезных травм удалось избежать. Водитель рассказал госавтоинпекторам, что находился за рулем всего два часа. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, кому принадлежала погибшая лошадь и как она оказалась на проезжей части посреди ночи.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка