В Свердловской области развернули более 9 тысяч ковидных коек

Медицинские учреждения на Урале сейчас выдерживают большую нагрузку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Екатеринбурге и Свердловской области по состоянию на 6 августа 2021 года развернуто больше 9 тысяч коек для коронавирусных больных.

- Пока мы не добьемся снижения по заболеваемости, мы будем действовать в режиме высокой нагрузки по плановой медицинской помощи, - говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Как только мы добьемся снижения заболеваемости, будем также оперативно возвращать эти койки и выходить на оказание плановой помощи.

Также глава региона отметил, что число привившихся от коронавируса граждан в Свердловской области постепенно приближается к 1 миллиону человек.

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