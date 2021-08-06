Число привившихся от COVID-19 на Урале приближается к 1 миллиону

Почти миллион уральцев поставили прививку от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 августа в Екатеринбург привезли очередную партию вакцины от коронавируса, которую в ближайшие дни распределят по медицинским учреждениям региона. В течение недели ее получат жители региона.

- Сегодня вакцины достаточно. Общее число привившихся уже приближается к миллиону человек. Нам нужно выдержать все сроки по плановой вакцинации. Безусловно, как только мы получим иммунитет, мы добьемся снижения уровня заболеваемости, - рассказывает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, что сейчас в регионе развернуто более 9 тысяч ковидных коек.

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