Свердловчанин стал жертвой мошенников на сайте знакомств

Мужчина перешел по электронной ссылке, которую ему прислала собеседница, и следовал инструкциям
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 31-летний мужчина стал жертвой мошенников на сайте знакомств. Он хотел купить билеты, чтобы сходить в театр с девушкой, но перевел 14 тысяч рублей злоумышленникам. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу.
- 4 августа в полицию Екатеринбурга обратился 31-летний мужчина, который сообщил, что неизвестные похитили с его банковской карты 14 тысяч рублей. Заявитель также пояснил, что два дня назад на сайте знакомств он познакомился с девушкой по имени Елена, - говорится в сообщении.
Пара продолжила переписку в мессенджере. Девушка предложила сходить вместе в театр. Она отправила свой электронный билет и ссылку, по которой якобы можно было приобрести второй.
Мужчина перешел по ссылке, выбрал нужный спектакль, ввел данные своей карты и нажал «оплатить». После этого ему на телефон начали приходить коды подтверждения. Пострадавший следовал инструкциям из сообщений, но билет он так и не получил.
Сейчас полиция проводит проверку по факту хищения денежных средств со счета гражданина.
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