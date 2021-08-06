Свердловчанин стал жертвой мошенников на сайте знакомств

Мужчина перешел по электронной ссылке, которую ему прислала собеседница, и следовал инструкциям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 31-летний мужчина стал жертвой мошенников на сайте знакомств. Он хотел купить билеты, чтобы сходить в театр с девушкой, но перевел 14 тысяч рублей злоумышленникам. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу.

- 4 августа в полицию Екатеринбурга обратился 31-летний мужчина, который сообщил, что неизвестные похитили с его банковской карты 14 тысяч рублей. Заявитель также пояснил, что два дня назад на сайте знакомств он познакомился с девушкой по имени Елена, - говорится в сообщении.

Пара продолжила переписку в мессенджере. Девушка предложила сходить вместе в театр. Она отправила свой электронный билет и ссылку, по которой якобы можно было приобрести второй.

Мужчина перешел по ссылке, выбрал нужный спектакль, ввел данные своей карты и нажал «оплатить». После этого ему на телефон начали приходить коды подтверждения. Пострадавший следовал инструкциям из сообщений, но билет он так и не получил.

Сейчас полиция проводит проверку по факту хищения денежных средств со счета гражданина.

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