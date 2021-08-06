В Екатеринбурге начал работу первый офис ВТБ нового формата

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Благодаря «умным технологиям» эффективность работы такого офиса повысится на 40% по сравнению со стандартными отделениями.

В конце июля первое в регионе обновленное отделение ВТБ открылось в городе Полевской. Дополнительный офис «Чкаловский» в Екатеринбурге – первый на Урале, где обслуживают в новом формате и физических лиц, и корпоративных клиентов.

Офис организован таким образом, чтобы обеспечить персональное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания. В помещении нет стоек и постоянно закрепленных мест для сотрудников. Посетителей приглашают в одну из комфортных локаций отделения, где их встречает работник банка с ноутбуком. В клиентском зале оборудован кофе-пойнт. Инновационный формат обслуживания позволит сократить время ожидания клиента на треть. Отделение ориентировано на максимальное использование цифровых каналов и систем самообслуживания: большую часть стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может самостоятельно осуществлять через ВТБ Онлайн в специальной digital-зоне с подключенными планшетами.

В новой точке продаж установлена система Smart-office – технология автоматического контроля параметров, которая позволяет оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO2 в офисе. Это позволит снизить затраты на содержание помещения. Кроме того, в отделении сократится использование бумаги – более 50% всех документов будет оформляться в электронном виде.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

В дополнительном офисе «Чкаловский» по адресу ул. Циолковского, 57 можно воспользоваться всеми продуктами линейки ВТБ для частных клиентов: получить кредит наличными, открыть вклад или накопительный счет, оформить ипотеку, кредитную или дебетовую карту, вложить средства в страховые и инвестиционные продукты. В круглосуточной зоне размещены 3 банкомата. Еще одно устройство самообслуживания доступно клиентам в период работы отделения, причем воспользоваться этим банкоматом можно в полностью конфиденциальном режиме – за закрытой дверью. Также в филиале оборудована отдельная зона для клиентов премиального сервиса «Привилегия». С физическим лицами «Чкаловский» работает по будням с 9 до 20 часов, а также по субботам с 10 до 17 часов.

Предприниматели могут в офисе нового формата открыть расчетный счет, разместить средства на депозите и провести расчетные операции, а также заключить договор на обслуживание в рамках зарплатного проекта. Корпоративных клиентов в «Чкаловском» принимают по будням с 9 до 18 часов.

«Опыт тестирования точек нового формата показал, что более 90% клиентов позитивно оценили модернизацию наших офисов, – отметил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. – Количество посетителей в обновленных отделениях превышает стандартный показатель по сети банка в 1,5 раза, а скорость обслуживания при этом выросла на 13%. В наших планах осенью открыть после реконструкции в новом формате еще одно отделение ВТБ в Екатеринбурге – на улице Гагарина».

В текущем году все новые подразделения банка открываются в новом технологическом формате обслуживания. В перспективе ближайших двух лет их будет более трехсот по стране.