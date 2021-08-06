Уральца, влетевшего в столб с детьми на мотоцикле, лишили родительских прав

Отца едва не погубившего своих детей отправили за решетку и лишили родительских прав Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Почти год назад 35-летний житель Кировграда напился и влетел на мотоцикле с сыном и дочкой в столб. У шестилетней девочки тогда диагностировали открытую черепно-мозговую травму, а у ее девятилетнего брата - перелом обеих голеней.

В декабре суд приговорил их отца к трем годам лишения свободы колонии-поселения за нарушение ПДД повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, мужчину лишили родительских прав и теперь он должен выплатить своим детям компенсацию морального вреда.

- Прокуратура Кировграда приняла меры по защите прав и законных интересов малолетних детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых законным представителем совершено преступление, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Кировградский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора. С мужчины в пользу каждого ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей.