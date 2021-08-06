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Общество6 августа 2021 10:31

В мэрии Нижнего Тагила не планируют поднимать вопрос о повышении стоимости проезда

Ранее информация об этом прошла в СМИ
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила составляет 21 рубль

Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила составляет 21 рубль

Фото: Лев ИСТОМИН

В начале августа 2021 года в СМИ появилась информация о том, что стоимость проезда в ближайшие время в общественном транспорте Нижнего Тагила может увеличиться.

В городской администрации «КП-Екатеринбург» рассказали, что увеличение тарифов на проезд в общественном транспорте – это полномочия Региональной энергетической комиссии. В мэрии поднимать вопрос о повышение цен на проезд в автобусах и трамваях в ближайшее время не планируют.

- Информацию о повышении опровергаем, это не наши полномочия, - рассказывают в пресс-службе мэрии.

Отметим, что сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила составляет 21 рубль.