В мэрии Нижнего Тагила не планируют поднимать вопрос о повышении стоимости проезда

Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила составляет 21 рубль Фото: Лев ИСТОМИН

В начале августа 2021 года в СМИ появилась информация о том, что стоимость проезда в ближайшие время в общественном транспорте Нижнего Тагила может увеличиться.

В городской администрации «КП-Екатеринбург» рассказали, что увеличение тарифов на проезд в общественном транспорте – это полномочия Региональной энергетической комиссии. В мэрии поднимать вопрос о повышение цен на проезд в автобусах и трамваях в ближайшее время не планируют.

- Информацию о повышении опровергаем, это не наши полномочия, - рассказывают в пресс-службе мэрии.

Отметим, что сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила составляет 21 рубль.