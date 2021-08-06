В Свердловской области две учительницы работали по поддельным дипломам

Уголовное дело направлено в Белоярский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области дипломы двух учительниц Черноусовской школы-интерната оказались поддельными. Об этом сообщает областная прокуратура.

- Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права), - говорится в сообщении.

О поддельных дипломах преподавателей стало известно в ходе проверки. Информацию о документах запросили в вузы Свердловской области. Университеты ответили, что такие дипломы не выдавали.

Одна из женщин работала в школе-интернате с 2011 года. Уголовное дело направлено в Белоярский районный суд для рассмотрения по существу.

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