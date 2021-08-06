Проезд будет закрыт от Крауля до Ключевской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 28 августа автомобилисты не смогут проехать по Красноуральской от Крауля до Ключевской. На этом участке будут идти работы по ремонту тепломагистрали.

- Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Планируется, что движение после ремонта откроют для транспорта 10 октября.

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