В Екатеринбурге от коронавируса умер писатель Андрей Комлев

Андрею Комлеву было 74 года. Фото: Анастасия Чижевская, facebook.com

В Екатеринбурге в 74 года скончался знаменитый писатель и поэт Андрей Комлев. Об этом сообщила в Facebook его дочь. Она рассказала, что у ее отца был выявлен коронавирус варианта дельта, который также известен, как индийский штамм.

- Не прощу, что силком не заставила привиться папу, потому что просьбы и доводы на него не действовали, - написала Анастасия Чижевская, дочь Андрея Комлева. - Папа, папочка, царствие тебе небесное! Я никогда не услышу твоего самого любимого мной бархатного голоса, не восхищусь безупречным благородством и вкусом. Не могу ничего писать. Слезы душат.

По словам дочери писателя, сейчас в Екатеринбурге некому забрать его тело из морга и организовать похороны. Поэтому его близкие ищут тех, кто сможет помочь им с этим.

- Я сейчас с коронавирусом, температура не сбивается неделю. Меня ни при каких обстоятельствах не пустят в Россию. Я в Киеве, - пишет Анастасия. - У папиной жены коронавирус, высокая температура. Завтра ее и ее брата забирают в больницу. Забрать папу из морга и организовать похороны совсем-совсем некому.

Андрей Комлев родился в Свердловске в 1947 году. Сначала он окончил строительный техникум, затем на заочном отделении изучал русский язык и литературу в Уральском государственном университете. Работал инженером-топографом. Также много писал. Публиковался во многих известных уральских и российских журналах и газетах, в том числе и в «Комсомольской правде». Был одним из переводчиков книги «Слово о полку Игореве». В 2002 году его удостоили Премии имени П.П. Бажова «За цикл литературных портретов».