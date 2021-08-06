В Екатеринбурге мужчина распылил в магазине перцовку и украл несколько шуб

Росгвардейцы доставили подозреваемого в полицию. Фото: управление Росгвардии по Свердловской области
В Екатеринбурге в магазине молодой человек распылил перцовый баллончик , схватил несколько шуб и попытался сбежать. Сотрудники торговой точки задержали его, сообщает управление Росгвардии по Свердловской области.
- В магазин зашел молодой человек. В помещении торгового зала он распылил аэрозольный перцовый баллончик, после чего схватил в охапку несколько шуб, попытался скрыться, - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 5 августа в магазине меховых изделий на улице Свердлова. Задержанным оказался 23-летний житель Дегтярска. Выяснилось, что мужчина не работает.
Росгвардейцы доставили подозреваемого в полицию. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
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