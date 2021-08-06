В Нижнем Тагиле «ГАЗель» провалилась в яму на дороге

Автомобиль завалился на левый бок. Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил! в ВК

В центре Нижнего Тагила рядом с домом №9 по улице Карла Маркса пассажирская «ГАЗель» провалилась в яму и наполовину ушла под землю.

В этом месте ведутся ремонтные работы. Специалисты оградили яму на правой полосе движения, однако автомобиль по какой-то причине проехал через ограничительную линию. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Горожане поделились снимками, сделанными утром 6 августа, с пабликом «Инцидент Нижний Тагил». На фото видно, как «ГАЗель» провалилась в яму и накренилась на левый бок.