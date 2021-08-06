После сильного пожара в квартире на Стахановской жильцам разрешили вернуться в квартиры

Пожар на Стахановской случился в четверг вечером. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В четверг вечером на улице Стахановской из жилого дома №51 эвакуировались 80 человек. Причиной тому стал сильный пожар в одной из квартир. По одной из изначальных версий, внутри произошел взрыв газа. Сегодня, 6 августа, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил выделить деньги из резервного фонда города на экспертизу дома, чтобы проверить, в каком он состоянии послу случившегося.

- Визуально повреждений несущих конструкций не выявлено, поэтому жильцам большинства квартир разрешено вернуться в них, - уточняют в пресс-службе администрации города. -

Также сегодня газовая служба планирует подключить часть квартир жилого дома к газоснабжению.