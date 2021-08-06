В Екатеринбурге девятилетний мальчик, перебегая дорогу, попал под машину

Мальчик возвращался домой с дачи Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге накануне вечером, 5 августа, женщина привезла с дачи своего девятилетнего племянника и высадила его на проезжей части возле Металлургов, 14 недалеко от его дома. Мальчик до пешеходного перехода не пошел и, перебегая дорогу в неположенном месте, попал под машину.

- Водитель автомашины «Лада Веста», двигаясь по Заводской со стороны Металлургов в сторону Викулова, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

После ДТП ребенка доставили в больницу. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму живота и ушиб грудной клетки.

За рулем «Лада Веста» находился 61 - летний мужчина, имеющий стаж вождения 27 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 8 раз. Он рассказал инспекторам ГИБДД, что ребенок неожиданно побежал прямо под машину, не посмотрев по сторонам.

Сейчас полицейские планируют проверить школу, в которой учиться мальчик и направить информацию о ДТП в подразделение по делам несовершеннолетних и комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав для принятия мер в отношении родителей ребенка.

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