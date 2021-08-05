В Свердловской области выросло число правонарушений из-за коронавирусных ограничений

В период пандемии к административной ответственности привлекаются люди без масок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном суде Свердловской области выросло количество дел об административных правонарушениях в два раза. Так, в первой половине 2021 года было рассмотрено 1271 дело об административных правонарушениях.

Число жалоб на не вступившие в законную силу постановления судов первой инстанции выросло в три раза. В 2021 год — 660, а в первом полугодии 2020 их было 218.

Такой рост связан с нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства и правил поведения в условиях объявленного режима повышенной готовности. На втором месте дела, связанные с нарушением миграционного законодательства, далее идут дела о нарушении Правил дорожного движения - сообщили в пресс-службе областного суда.

В период пандемии к административной ответственности привлекаются люди, которые нарушают масочный режим, введенный с 1 мая прошлого года, а также люди. Вернувшиеся из-за границы, которые вовремя не предоставили ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции.