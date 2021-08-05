Водоем у гостиницы "Рамада"/Фото: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге 5 июля в карьере у «Рамады» утонул мужчина. Оказалось, что он работал на стройке, расположенной неподалеку, и в жаркую погоду пришел к водоему, чтобы окунуться в воду, но плавать не умел. На место происшествия выезжала реанимационная бригада. Спасти мужчину не удалось.

—Тревожный сигнал поступил в дежурную часть отдела полиции № 6 в 16:20. Личность утонувшего мужчины установили оперативно, им оказался 28-летний уроженец одной из бывших союзных республик. Он вместе с двумя знакомыми пришел на водоем, чтобы спастись от зноя. Плавать он не умел, и пока друзья ненадолго отвернулись, он решил охладиться. Компаньоны увидели, что товарища нет, стали его искать. Но, к сожалению, спасти его не удалось - сообщил начальник областной пресс-службы МВД, полковник Валерий Горелых.

Собранные материалы полиция передала в районный следственный комитет для принятия решения. По факту гибели человека проводится проверка.

- По данному факту следователи проводят проверку. Признаков криминала не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти – сказал пресс-секретарь свердловского СКР Александр Шульга.