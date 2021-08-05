«Автомобилист» вновь одержал победу на предсезонном турнире в Сочи

"Автомобилист" одолел СКА в серии буллитов/фото: пресс-служба ХК "Сочи"

Хоккеисты «Автомобилиста» провели вторую встречу на турнире Parimatch Sochi Hockey Open – 2021. Подопечные Билла Питерса сыграли с санкт-петербургским СКА. Встреча проходила на стадионе «Шайба» в городе Сочи.

Основное время мачта завершилось с равным счетом - 3:3. У «красно-черных» отличились Гуркин, Спунер и Хрипунов, у СКА Кемппайнен, Ожиганов и Бурдасов.В овертайме голов заброшено не было, а в серии буллитов уральская команда реализовала вырвала победу – 4:3Б. Точные броски у екатеринбуржцев совершили Сергей Шумаков и Григорий Белоусов. У СКА, благодаря усилиям Кирилла Марченко, реализована всего лишь одна попытка.

Следующим соперником «Автомобилиста» на турнире станет «Трактор» из Челябинска. Игра пройдет 6 августа.